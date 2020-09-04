نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديباي يقترب بشدة من برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عالمية أن برشلونة أصبح قريبًا من التعاقد مع النجم الهولندي ممفيس ديباي نجم أوليمبيك ليون الفرنسي.
وأفادت شبكة بي إن سبورتس العالمية بأن النادي الكتالوني بات على أعتاب التعاقد مع كلا من الهولنديين ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي وجورجينيو فينالدوم نجم ليفربول الإنجليزي وذلك بناءً على طلب من الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد.
وأكدت الشبكة العالمية أن ديباي كان قد أعرب في وقت سابق عن رغبته في خوض تجربة جديدة بعد أن إستعاد بريقه من جديد مع أوليمبيك ليون.
وألمحت الشبكة العالمية أن بعض التقارير تتحدث عن إمكانية إتخاذ النجم الهولندي قرار باستمراره مع ليون حتى نهاية عقده في الصيف المقبل وبعد ذلك سينتقل إلى فريقه الجديد.
وأوضحت الشبكة العالمية أن النجم الهولندي قلق من خوض تجربة جديدة قبل بطولة أمم أوروبا خوفًا على مكانه الأساسي في تشكيلة المنتخب الهولندي.
وأشارت الشبكة العالمية إلى أن النجم الهولندي البالغ من العمر 26 عامًا سبق له التواجد مع مانشستر يونايتد في تجربة باءت بالفشل على الرغم من التوقعات الكبيرة بشأنه.
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