فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لموجهة نظيره وادي دجلة بعد قليل. ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة بعد قليل في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. تشكيل الأهلي جاء على النحو التالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف خط الوسط : حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا خط الهجوم : مروان محسن - أليو بادجي. وضمت دكة البدلاء كلا من :- علي لطفي - وليد سليمان - أليو ديانج - محمود وحيد - أحمد فتحي - جونيور أجاي - محمد شكري - عربي بدر - محمد فخري.

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