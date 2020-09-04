نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسماعيل يوسف يتولى منصب جديد في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور تعيين إسماعيل يوسف في منصب أمين الصندوق بعد قبول استقالة الدكتور أشرف زكي من منصب أمين الصندوق . وأعلن المستشار مرتضى منصور عن تولي إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي، لمنصب أمين الصندوق لحين إجراء جمعية عمومية. Advertisements وأشاد مرتضى منصور بتيجانا الكرة المصرية الذي تواجد في كل المناصب لخدمة النادي. وكان الزمالك حقق فوزا مثيرا على بيراميدز بثنائية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز. ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة بفارق 14 نقطة عن الأهلي المتصدر.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إسماعيل يوسف يتولى منصب جديد في الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.