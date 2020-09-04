الرياضة

فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة

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فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة
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فايلر

6:50 مساءً - 4 سبتمبر، 2020

السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وجونيور أجايي وأليو ديانج ووليد سليمان ومحمد شكري وأحمد فتحي ومحمود وحيد وعربي بدر ومحمد فخري.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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