فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة

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6:50 مساءً - 4 سبتمبر، 2020
السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن.
ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وجونيور أجايي وأليو ديانج ووليد سليمان ومحمد شكري وأحمد فتحي ومحمود وحيد وعربي بدر ومحمد فخري.
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