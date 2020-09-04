الجهاز الفني للأهلي يتفقد أرضية استاد القاهرة

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7:01 مساءً - 4 سبتمبر، 2020
الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حرص على تفقد أرضية استاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة التي تنطلق الثامنة مساء اليوم.
وحرص رينيه فايلر، المدير الفني، ومساعده ديفيد سيزا، المدرب العام، على تفقد أرضية استاد القاهرة، قبل المواجهة التي تجمع بين الفريقين في الجولة 24 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 62 نقطة، ويسعى لمواصلة مشواره القوي في البطولة.
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