الجهاز الفني للأهلي يتفقد أرضية استاد القاهرة

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حرص على تفقد أرضية استاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة التي تنطلق الثامنة مساء اليوم.

وحرص رينيه فايلر، المدير الفني، ومساعده ديفيد سيزا، المدرب العام، على تفقد أرضية استاد القاهرة، قبل المواجهة التي تجمع بين الفريقين في الجولة 24 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 62 نقطة، ويسعى لمواصلة مشواره القوي في البطولة.