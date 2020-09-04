الرياضة

تدريبات تأهيلية لـ زيزو في مران الزمالك

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أدى أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة، في جيمانيزيوم النادي، على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. 

واكتفى اللاعب بهذه الفقرة فقط وفقًا لتعليمات الجهاز الفني، في ظل المعاناة من الإرهاق بسبب  تلاحم اللقاءات.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته اليوم عقب الفوز أمس على بيراميدز بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة ٢٤ من الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش الأحد القادم على استاد القاهرة بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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