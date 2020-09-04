أردت المغادرة منذ فترة طويلة.. ميسي: خسارة بايرن ميونخ لم تكن سبب رغبتي في الرحيل

وكان ميسي، قد أعلن منذ قليل، عن بقائه في صفوف برشلونة، وعدم رحيله، وذلك خلال حوار صحفي أجراه مع موقع "جول" العالمي.
وقال ميسي:" لم تكن خسارة بايرن ميونخ سببًا في طلبي الرحيل، أردت الخروج من برشلونة منذ فترة طويلة بالفعل."
وأضاف:" دوري الأبطال يمكنك الفوز بها أو خسارتها وهذه ليست مشكلة، لكنني أريد أن أنافس، أن أفوز، وألا يتكرر سيناريو الخروج من روما وليفربول وبايرن ميونخ مجددًا."
وكان " دوت الخليج " قد انفرد بأسباب طلب ميسي بالرحيل عن برشلونة قبل أن يعلن هو عن ذلك رسميًا.
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