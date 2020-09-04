ميسي: لم يكن مِن مشروع لـ برشلونة منذ سنوات.. يسدون الثقوب فقط

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة أنه لم يكن هناك أي مشروع بالنسبة للفريق الكتالوني في ظل إدارة جوسيب بارتوميو رئيس النادي.

وقال ميسي في حوار لموقع جول العالمي:" لم يكن هناك أي مشروع في برشلونة منذ فترة طويلة ومع بارتوميو هناك بعض المراوغات وتغطية للثغرات وسد للثقوب فقط، كما قلت من قبل ما أبحث عنه هو الخير دائمًا لعائلتي وللنادي."

وأضاف:" أريد الفوز والسعادة في آخر سنوات مسيرتي، لهذا طالبت بالرحيل عن الفريق."

وكان ميسي قد أعلن منذ قليل عن بقائه في صفوف نادي برشلونة الموسم المقبل.