الرياضة

بـ الأربعة .. مصر المقاصة يهين الإسماعيلي في الدوري

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انتهت أحداث مباراة مصر المقاصة والإسماعيلي بـ فوز المقاصة برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب في الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري. 

أحرز شيميس بيكلي نجم فريق مصر المقاصة الهدف الثالث للفريق أمام الإسماعيلي في الدقيقة الـ 54، م تبعه محمد ابراهيم نجم الفريق بالهدف الرابع في الدقيقة الـ 58 من هجمة رائعة. 

وكانت أحداث الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة قد انتهت بـ تقدم المقاصة بهدفين مقابل هدف، في المباراة المقامة على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري

وأحرز أحمد مودي نجم فريق مصر المقاصة الهدف الثاني لـ الفريق أمام الإسماعيلي والذي جاء من صناعة محمد ابراهيم بتمريرة رائعة له. 

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وقرر حكم مباراة الإسماعيلي أمام مصر المقاصة الغاء هدف لـ المقاصة في الدقيقة الـ 27 من عمر المباراة، كان قد سجله عمرو مرعي، عقب خطأ في وسط الملعب. 

أيضا أحرز باولون فوافي نجم فريق مصر المقاصة، هدف التعادل أمام الإسماعيلي في الدقيقة الـ 21 من عمر المباراة المقامة حاليا على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري المصري بعد العودة إلى الفار ليتأكد من شبهة التسلل في اللعبة.

وكان عبدالرحمن مجدي نجم فريق الاسماعيلي، أحرز هدف الفريق الأول أمام مصر المقاصة في الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة  من تسديدة صاروخية لـ نجم الاسماعيلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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