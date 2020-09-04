إسماعيل يوسف أمينًا لصندوق الزمالك بدلا من أشرف زكي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور تعيين إسماعيل يوسف في منصب أمين الصندوق. جاء ذلك؛ بعد قبول استقالة الدكتور أشرف زكي من منصب أمين الصندوق . وأعلن المستشار مرتضى منصور عن تولي إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي، لمنصب أمين الصندوق لحين إجراء جمعية عمومية. وأشاد مرتضى منصور بتيجانا الكرة المصرية الذي تواجد في كل المناصب لخدمة النادي.

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