مرتضى منصور: مستمرون في الدفاع عن الزمالك

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن استمرار النادي في الدفاع عن حقوقه في عدة قضايا تخص القلعة البيضاء.
وأوضح المستشار مرتضى منصور، أنه سيتم تقديم شكوى للاتحاد الدولي؛ لإثبات صحة موقف النادي .
يأتي هذا بشأن مباراة الأهلي في الدور الأول، وإلغاء قرار اتحاد الكرة بـ خصم 3 نقاط من الفريق الأول بنهاية الموسم.
وأشار رئيس الزمالك إلى التقدم بشكوى جديدة في قضية الهارب محموج عبدالمنعم "كهربا"، وضم واقعة اعتدائه على مدير الكرة بالأهلي، ضمن ملف الشكوى؛ لإثبات أن اللاعب غير ملتزم.
وعن ملف نادي القرن؛ شدد مرتضى منصور على أنه يتم إعادة صياغة الملف مرة أخرى؛ من أجل اعداده بشكل قوي لتقديمه للفيفا، مؤكدا: "لن أتراجع عن حق الزمالك مهما حدث"
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