بعد إصابته في لقاء بيراميدز.. برنامج علاجي لـ حسام أشرف لاعب الزمالك

وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بقيادة محمد أسامة، برنامجا تأهيليا وعلاجيا لـ حسام أشرف لاعب الفريق. وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال لقاء الأمس أمام بيراميدز بشد في العضلة الضامة. ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب بالشكل المناسب للدفع به في المباريات المقبلة. ومنح الجهاز الفني اللاعب راحة من التدريبات الجماعية، حيث تم الاكتفاء بأداء اللاعب حصة علاجية وتأهيلية بصحبة الجهاز الطبي. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش الأحد القادم على استاد القاهرة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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