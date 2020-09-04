عمار حمدي يحسم موقفه من العرض التركي ويمتثل لقرار الأهلي

حسم عمار حمدي صانع ألعاب النادي الأهلي الجدل بشأن انتقاله إلى صفوف فريق فاتح التركي، وقطع إعارته مع طلائع الجيش.

وأبلغ عمار حمدي الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش، باستمراره حتى انتهاء الإعارة بختام الموسم بناء على رفض إدارة الأهلي رحيله بشكل نهائي.

ويشترط النادي الأحمر رحيل عمار على سبيل الإعارة، وهو ما يتحفظ عليه الفريق التركي حتى هذه اللحظة.

وكان عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش، قد أكد في تصريحات سابقة تمسكه باستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم، في ظل احتياجه لخدماته، نظرا لصعوبة موقف الفريق في جدول الدوري.

يذكر أن فريق طلائع الجيش يحتل المركز 11 برصيد 26 نقطة، في 24 مباراة.