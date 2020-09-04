ريال مدريد يعلن إعارة ابراهيم دياز لـ ميلان

وقال النادي الملكي في بيانه الرسمي: "اتفق ريال مدريد مع إي سي ميلان على إعارة اللاعب إبراهيم دياز للموسم المقبل، حتى 30 يونيو 2021".
وكان إبراهيم دياز قد وصل إلى ميلانو في الساعات الماضية، وقد اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح، ومن المتوقع انضمامه إلى تدريبات الفريق الأيام القادمة.
يذكر أن إبراهيم دياز صاحب الـ21 عامًا انتقل إلى ريال مدريد في 2019 قادمًا من مانشستر سيتي، وخاض مع ريال مدريد 21 مباراة وسجل هدفين وصنع 3 أهداف.
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