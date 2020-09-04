الرياضة

ريال مدريد يعلن إعارة ابراهيم دياز لـ ميلان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، انتقال إبراهيم دياز إلى فريق إي سي ميلان على سبيل الإعارة.

وقال النادي الملكي في بيانه الرسمي: "اتفق ريال مدريد مع إي سي ميلان على إعارة اللاعب إبراهيم دياز للموسم المقبل، حتى 30 يونيو 2021".

وكان إبراهيم دياز قد وصل إلى ميلانو في الساعات الماضية، وقد اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح، ومن المتوقع انضمامه إلى تدريبات الفريق الأيام القادمة.

يذكر أن إبراهيم دياز صاحب الـ21 عامًا انتقل إلى ريال مدريد في 2019 قادمًا من مانشستر سيتي، وخاض مع ريال مدريد 21 مباراة وسجل هدفين وصنع 3 أهداف.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ريال مدريد يعلن إعارة ابراهيم دياز لـ ميلان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا