الرياضة

حمدو الهوني يصدم الزمالك وبيراميدز

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمدو الهوني يصدم الزمالك وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد نادي الترجي التونسي  عقد لاعبه حمدو الهوني، لاعب الفريق حتى 2023 وذلك بعدما اقترب عقده على الانتهاء في الموسم الحالي، واسدل الستار على امكانية رحيله عن صفوف الفريق. 

وشهدت الفترة الماضية محاولات مكثفة من جانب بعض الأندية العربية للتفاوض مع اللاعب وفي مقدمتهم  الثلاثي الكبار في الدوري المصري الاهلي والزمالك وبيراميدز وذلك بعدما اقترب عقده على النهاية.

ونشر الموقع الرسمي للترجي مقطع فيديو وقع من خلاله حمدو الهوني على عقود التجديد حتى 2023.

 وكشف وكيل أعمال حمدو الهوني انه عرض اللاعب على الأهلي والزمالك مشيرا إلى أنه لا مانع له في اللعب بالدوري المصري وذلك قبل أن يعلن الترجي تجديد عقده.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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