نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو - ميسي يطلق تصريحات نارية ضد رئيس برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، تصريحات نارية ضد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني، وذلك بعد إعلانه البقاء ضمن صفوف البلوجرانا.

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