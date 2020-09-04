نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن تشكيل وادي دجلة لمواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اليوناني بابافاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. تشكيل وادي دجلة ضم كلا من:- حراسة المرمى : محمد عبد المنصف خط الدفاع : أحمد رمضان "بيكهام" - محمود مرعي - خالد رضا - يعقوبو Advertisements خط الوسط : محمد عبد العاطي - أحمد سعيد - محمد رضا خط الهجوم : حسام عرفات - رفيق كابو - مروان حمدي. البدلاء: - حسين ذكري - عبد الله محمود - عبد الرحمن بودي - بسام وليد - أحمد حسن عبد الكبير الوادي - إبراهيم عايش - كريم الدبيس - أحمد شريف.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الإعلان عن تشكيل وادي دجلة لمواجهة الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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