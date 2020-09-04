كهربا يؤازر الأهلي أمام وادي دجلة من المدرجات

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أحمد جودة - القاهرة - يحضر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ، مباراة فريقه امام وادي دجلة والمقرر إقامتها بعد قليل على استاد القاهره بالجولة 24 لبطولة الدوري العام لكرة القدم . Advertisements وجاء قرار كهربا بحضور مباراة الفريق الاحمر امام دجلة لدعم اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة اليوم الهامه في مشوار الفريق لتحقيق لقب الدوري والذي يكفي الاهلي الفوز في خمس لقاءات فقط لتحقيق لقبه . وكان كهربا قد نشر فيديو على صفحة النادي الرسميه اعتذر فيه للاعبي الفريق والجهازين الفني والاداري على تجاوزه في حقهم بعد المشادة التي حدثت بينه وبين محمد الشناوي بمرتان الفريق وهو الامر الذي تقبله اللاعبون والجهاز الفني وقررو فتح صفحه جديده مع اللاعب الذي يستعد للمشاركه بالمباريات امام الاسماعيلي الاسبوع المقبل .

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