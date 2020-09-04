تشيلسي على أعتاب حسم الصفقة الأكبر في تاريخه

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مسؤولي نادي باير ليفركوزن الألماني أن لاعب خط وسطه الدولي كاي هافيرتز غادر معسكر المنتخب الألماني (مانشافت) في مدينة شتوتجارت لإتمام عملية انتقاله إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي. وسمح يواخيم لوف المدير الفني للمانشافت للاعب الشاب هافيرتز /21 عاما/ بالسفر إلى العاصمة البريطانية لندن لاستكمال صفقة انتقاله لتشيلسي. وقال رودي فولر المدير الرياضي لليفركوزن :"تحدثت إلى أوليفر بيرهوف (مدير الاتحاد الألماني للعبة) ويواخيم لوف بهذا الشأن خلال الأيام القليلة الماضية". Advertisements وأضاف : "الاتحاد الألماني للعبة يتفهم أنه وضع خاص للاعب ولنا كناد. والآن ، يستطيع كاي إنهاء الإجراءات في لندن بمساندتنا ودعمنا". وعلى مدار أسابيع ، دارت مفاوضات ليفركوزن بشأن انتقال اللاعب إلى النادي اللندني. ولم يشارك هافيرتز في المباراة التي تعادل فيها المانشافت مع المنتخب الإسباني 1 / 1 مساء أمس الخميس في دوري أمم أوروبا.

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