نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يخطط لخطف نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط للتعاقد مع سيرجيو ريجليون ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم خط دفاعه في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن مانشستر يونايتد قدم عرضًا تبلغ قيمته 30 مليون يورو من أجل التعاقد مع ريجليون البالغ من العمر 23 عامًا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لم يحسم موقفه بشأن رحيل نجمه مع الحفاظ على 25% من بطاقة اللاعب وحق الرفض الأول لأي عرض يُقدم للاعب مستقبلاً أو وضع بند إعادة الشراء.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سيرجيو ريجليون هو من خريجي ريال مدريد وخاض مع الفريق الأول 22 مباراة وصنع 3 أهداف آخرين بينما خاض مع إشبيلية 36 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.