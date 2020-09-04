أكد مدرب فريق باير ليفركوزن، بيتر بوش، رحيل اللاعب كاي هافيرتز عن النادي الألماني في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.
وتنافس أكثر من نادِ على ضم اللاعب الألماني، هذا الصيف.
ويتواجد هافيرتز على رادار ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبايرن ميونخ.
وكان تشيلسي هو أكثر الأندية رغبة في حسم صفقة هافيرتز.
وتشير التقارير الصحفية إلى أن تشيلسي تمكن بالفعل من حسم تعاقده مع هافيرتز، بنجاح.
وقال بيتر بوش، في تصريح مقتضب، نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية: "سنفتقد لاعبًا عظيمًا".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هافيرتز يقترب من الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.