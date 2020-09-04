هافيرتز يقترب من الدوري الإنجليزي

أكد مدرب فريق باير ليفركوزن، بيتر بوش، رحيل اللاعب كاي هافيرتز عن النادي الألماني في موسم الانتقالات الصيفي الحالي. وتنافس أكثر من نادِ على ضم اللاعب الألماني، هذا الصيف. ويتواجد هافيرتز على رادار ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبايرن ميونخ. وكان تشيلسي هو أكثر الأندية رغبة في حسم صفقة هافيرتز. Advertisements وتشير التقارير الصحفية إلى أن تشيلسي تمكن بالفعل من حسم تعاقده مع هافيرتز، بنجاح. وقال بيتر بوش، في تصريح مقتضب، نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية: "سنفتقد لاعبًا عظيمًا".

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