بـ تشرتاية سودة.. محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل سيارته

نشر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي صورة جديدة له عبر خاصية "ستوري" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر محمد صلاح بإطلالة مبهجة داخل سيارته يرتدي تي شيرت أسود أنيقا. واختتمت الأحد الماضي، منافسات أطول مواسم بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، والذي يطلق عليه موسم كورونا، بتتويج ليفربول بطلًا لبطولة الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول بلقب بطولة الدوري الانجليزي لأول مرة منذ 30 عامًا، وحققه الفريق بعد قدوم محمد صلاح، الذى فاز مع الفريق بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في ومع ذلك توجه انتقادات كثيرة إلى محمد بخصوص أدائه هذا الموسم.



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