خاص.. تاكيس جونياس يقترب من تدريب الإسماعيلي

علم "دوت الخليج"، أن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة، بات قريبًا من تدريب فريق الإسماعيلي في الفترة المقبلة.

وبحسب مصدر في الإسماعيلي، فإن الإدارة ترغب في استقدام أحمد العجوز لتولي المهمة الفنية للفريق بصفة مؤقتة حتى إنهاء الاتفاق مع جونياس الذي سيصبح بنسبة كبيرة المدير الفني الجديد للدراويش.

ويطلب جونياس الحصول على راتب شهري يقدر بـ 35 ألف دولار، وطلب عددا كبيرا من المساعدين في طاقمه الفني، فهو يرغب في التخلي عن كافة المتواجدين في الجهاز الفني الحالي.

ويعد جونياس أبرز المرشحين لتدريب الإسماعيلي، حيث بدأت إدارة الدراويش في العمل على تلبية طلباته بعد الخسارة المذلة أمام مصر المقاصة منذ قليل برباعية في الدوري الممتاز.