القناة يفوز على جمهورية شبين 2-1 وديا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة، الفوز، على فريق جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف، ضمن اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين اليوم الجمعة.
وأحرز أهداف القناة خلال مواجهة اليوم كلا من حسام عبد الواحد ومحمد طارق.
وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة لمواجهة الزرقا والمقرر لها يوم ٢١ سبتمبر.
حرص مجلس إدارة نادي القناة برئاسة عماد الخواجة على حضور مواجهة القناة وجمهورية شبين الودية التى أقيمت على الملعب الفرعي لنادي القناة للإطمئنان علي حالة الفريق قبل عودة منافسات دورى القسم الثاني.
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