أين برازيل الكرة المصرية؟ مناصب خالية في الإسماعيلي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، هزيمة قاسية أمام مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف، ليزيد من جراح الدراويش الذي يعاني من تراجع في النتائج خلال الفترة الماضية.

وخرجت جماهير الإسماعيلي تطالب برحيل مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان خاصة وتراجع الإسماعيلي للمركز العاشر برصيد 27 نقطة بترتيب جدول الدورى العام.

يعيش النادي الإسماعيلي، أسوأ حالاته، منذ بداية الموسم، سواء بتغيير المدربين، أو أزمات بين مجلس إدارة النادي ورموز الفريق وأخرهم أزمة حسني عبدربه لاعب الإسماعيلي السابق، وأيضًا عدم وجود مناصب هامة داخل قلعة الدراويش.

"دوت الخليج" يرصد أهم المناصب الخالية في الإسماعيلي

1- لا يوجد مدير فني في الإسماعيلي

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بعدم وجود مدير فني علي رأس القيادة الفنية للدراويش خلفًا للفرنسي ديدييه جوميز الذي تم إقالته منذ أيام قليلة بسبب سوء النتائج، ولكن بعد تعادل الفريق آخر مبارتين تمت إقالته، وكان ديدييه تولى القيادة الفنية للفريق، يناير الماضي، حيث قاد الدراويش في ١١ مباراة، حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في خمس وخسر في ثلاث مباريات، وسجل الدراويش تحت قيادته ثلاثة عشر هدفًا وتلقت شباكه مثلهم، وتم تغيير 4 مدربين خلال الموسم الحالي قبل إسناد المهمة لأدهم السلحدار مدرب الفريق بشكل مؤقت.

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2- لا يوجد رئيس قطاع للناشئين في الإسماعيلي

يعاني النادي الإسماعيلي، بعدم وجود جهاز فني، لقطاع الناشئين حتى الآن، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن رئيس قطاع الناشئين خلفًا لطارق زين رئيس قطاع الناشئين السابق، وهذا يؤثر سلباّ علي مستقبل ناشئي الدراويش، وكان ترددت أنباء حول إختيار كل من خالد القماش ومحمد حمص وطارق زين لإختيار أحدهم لرئاسة قطاع الناشئين، ولكن لم نفى كل النجوم تواصل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي معهم بشكل رسمي حتى الآن.

3- لا يوجد مدير تنفيذي في الإسماعيلي

منذ أن توفى اللواء حسن محمد حسن المدير التنفيذي للنادي الإسماعيلي، في فبراير 2019، لا يوجد مدير تنفيذي بالنادي، لتسهيل الأعمال الإدارية داخل النادي، ويدير النادي إداريًا أحمد بزان مدير مكتب الراحل اللواء حسن، وذلك بشكل مؤقت لحين الإعلان عن مدير تنفيذي جديد عن طريق إعلان رسمي ، ويتساءل الشارع الإسمعيلاوي لماذا لم يتم الإعلان عن مدير تنفيذي جديد؟

4- لا يوجد نائب رئيس مجلس إدارة

يعلم جماهير الإسماعيلي أن هناك خلافات بين مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ، ونائبه خالد فرو نائب رئيس النادي، منذ عامين، وخرج من المشهد كاملًا ولكنه لا يزال على ذمة مجلس الإدارة، ورغم أنه تمت عملية الإنتخابات لإختيار محمد عبدالرحيم، عضوًا لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي خلفًا للرائد مصطفى أميرو الذي قدم إستقالته من مجلس إدارة عثمان، إلا أن الصمت حول ملف بقاء المهندس خالد فرو من رحيله رسميا لم يتم الإعلان عنه حتى الآن.