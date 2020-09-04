الأهلي يحافظ على الصدارة بالفوز على سبورتنج في دوري الطائرة رجال

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، فوزا مهما على حساب فريق سبورتنج في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة 19 في بطولة الدوري.
وقدم الفريق عرضا قويا وواصل عروضه المميزة، محققا الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل.
وانهي الأهلي الشوط الأول متفوقا على سبورتنج بنتيجة 25-22 و فاز بالشوط الثاني بنتيجة 25-19 وحسم الشوط الثالث بنتيجة 25-20 ليحسم المباراة لصالحه داخل عقر دار فريق سبورتنج .
وحرص محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق، على منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين في إطار سياسة التدوير، في ظل ضغط المباريات بالفترة الأخيرة.
ويتصدر الأهلي جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني قبل انتهاء الدوري بثلاث جولات .
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