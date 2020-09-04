نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد فعل غريب من برشلونة على انتقال فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة الإسباني لا يبالي بشأن انتقال الهولندي فان دي بيك نجم أياكس أمستردام الهولندي إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

أعلن يونايتد التعاقد مع نجم خط وسط فريق أياكس قبل أيام، بعد سباقات خاضها مسؤولي "الشياطين الحمر" مع عدة أندية، على رأسهم برشلونة، وريال مدريد.

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وبشأن إتمام الصفقة لصالح المان يونايتد، ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن نادي برشلونة غير مبال بشأن انضمام دي بيك إلى مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة أنه بالرغم من ارتباط اللاعب صاحب الـ23 عاماً بإمكانية الانتقال إلى برشلونة، إلا أن النادي غير قلقاً على رحيله إلى الدوري الإنجليزي.

ويسعى برشلونة خلال الفترة الحالية، تحت قيادة مديره الفني الجديد، رونالد كومان، إلى إبرام عدة صفقات خلال الصيف الجاري، خاصة في مركز وسط الملعب بعد رحيل إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية، واقتراب رحيل فيدال أيضاً.