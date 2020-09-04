فرجاني يحدد شرطا وحيدا قبل الرحيل عن الزمالك والانتقال للأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - فجرت إشراف قنفود، المعدة الذهنية لمنتخب تونس مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير فرجاني ساسي مع الزمالك في الفترة المقبلة.
وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويمكنه الذهاب إلى أي فريق، في ظل رغبة من الأهلي وبيراميدز في ضمه.
وقالت قنفود في تصريحات للتليفزيون التونسي اليوم إنها تواصلت بالفعل مع فرجاني ساسي الذي أخبرها بوجود عرض من الأهلي لكنه سيفكر في الأمر في حالة واحدة.
وأضافت المعدة الذهنية لمنتخب نسور قرطاج أن فرجاني يرغب في مواصلة اللعب مع الزمالك لكنه سيرى في المقابل التقدير المناسب من رئيس النادي مرتضى منصور وبعدها سيقرر مصيره.
وكان ساسي شارك مع الزمالك في تحقيق الفوز أمس الخميس على بيراميدز بثنائية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري.
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