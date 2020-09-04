نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف مروان محسن.. الأهلي يُنهي الشوط الأول مُتقدمًا على دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام وادي دجلة متقدمًا بهدف نظيف، وذلك في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي المباراة مهاجمًا حيث مرر أحمد الشيخ كرة رائعة لزميله مروان محسن داخل منطقة جزاء فريق وادي دجلة ليسددها مهاجم الفريق الأحمر بين أحضان محمد عبد المنصف حارس الفريق الدجلاوي في أول المحاولات الهجومية لأصحاب القميص الأحمر.

وانطلق محمد هاني من الجهة اليمنى في الدقيقة ٦ وراوغ إسحاقو يعقوبو ومرر كرة عرضية لكن رأسية بادجي السهلة إلى يد محمد عبد المنصف.

وراوغ أحمد الشيخ يعقوبو الظهير الأيسر لدجلة وخالد رضا ومرر كرة رائعة قريبة من خط مرمى الضيوف لكن تأخر جيرالدو حرم الأهلي من تسجيل الهدف الأول وذلك مع حلول الدقيقة ٨.

ورد لاعبو وادي دجلة على فرصة جيرالدو الخطيرة جدًا بعرضية رائعة من محمد عبد العاطي لزميله محمد رضا الذي لعب الكرة برأسه لكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لها ببراعة وحرم الفريق الدجلاوي من فرصة إحراز الهدف.

وتسلم مروان حمدي مهاجم وادي دجلة كرة متقنة من زميله محمد عبد العاطي وضعته منفردًا بمحمد الشناوي لكن رامي ربيعة مدافع الأهلي تدخل في الوقت المناسب وأوقف خطورة الكرة.

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ورد الأهلي بهجمة من الناحية اليمنى حيث مرر محمد هاني كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها بادجي برأسه في يد محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة.

وفي الدقيقة ٣٢ مرر محمد أفشة كرة ناحية اليمين إلى زميله محمد هاني الذي مرر كرة عرضية داخل منطقة جزاء وادي دجلة ليسددها مروان محسن برأسه وتصل إلى يد الحارس محمد عبد المنصف.

حصل جيرالدو لاعب الأهلي على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء دجلة من الناحية اليسرى ليمررها إلى جيرالدو الذي سدد الكرة وترتطم بدفاع الضيوف وتتحول الكرة إلى ركلة ركنية، ثم تسديدة أخرى من حمدي فتحي مرت بسلام على مرمى الفريق الدجلاوي.

واحتسب جهاد جريشة حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد لمس الكرة ليد مروان حمدي مهاجم وادي دجلة داخل منطقة جزاء فريقه في الدقيقة ٤٠، لينفذها محمد مجدي أفشة ويتصدى لها محمد عبد المنصف ويحرم الأهلي من الهدف الأول.

وفي الدقيقة ٤٢ مرر جيرالدو كرة عرضية رائعة ليرتقي مروان محسن فوق يعقوبو ظهير أيسر وادي دجلة ويسجل الهدف الأول للأهلي.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط وينتهي بتقدم الأهلي بهدف دون رد.