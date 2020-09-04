الشوط الأول| الأهلي يتقدم على وادي دجلة بهدف مروان محسن

الشوط الأول من مباراة الأهلي ووادي دجلة، التي تقام مساء اليوم على استاد القاهرة في إطار منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الممتاز، انتهى بتقدم الأهلي بهدف نظيف سجله مروان محسن في الدقيقة ٤٢.

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن.

شهدت بداية المباراة ضغطًا مبكرًا من الأهلي بحثًا عن الهدف الأول، وأرسل أحمد الشيخ عرضية إلى مروان محسن داخل منطقة الجزاء، حولها بقوة لتصل إلى محمد عبد المنصف في أولى فرص الأهلي في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 8 ينطلق أحمد الشيخ من الجبهة اليمنى ويرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، تمر من أمام جيرالدو الموجود أمام المرمى، في واحدة من أخطر الفرص.

ويعود بعدها محمد الشناوي، حارس الأهلي، إلى التألق وينقذ فرصة خطيرة من محمد رضا مهاجم وادي دجلة.

ويسدد بعدها أحمد الشيخ تسديدة ضعيفة من على حدود منطقة الجزاء تصل سهلة إلى محمد عبد المنصف.

وفي الدقيقة 18 يرسل محمد هاني عرضية من الجبهة اليمنى يحولها أليو بادجي برأسه ضعيفة في يد محمد عبد المنصف. وتمر أول نصف ساعة والتعادل السلبي يفرض سيطرته على مجريات اللقاء.

وفي الدقيقة 33 يرسل محمد هاني عرضية إلى مروان محسن يسددها بقوة ويتصدى لها محمد عبد المنصف.

ويهدر الأهلي فرصة جديدة في الدقيقة 37 عن طريق حمدي فتحي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء تمر بجوار مرمى دجلة.

ويعود حمدي فتحي للتسديد من جديد في الدقيقة 38، ولكنها تمر أعلى مرمى دجلة.

ويهدر محمد مجدي أفشة ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة ٤١، بعدما نجح محمد عبد المنصف في التصدي لها.

وفي الدقيقة ٤٢ ينجح مروان محسن في إدراك الهدف الأول بكرة عرضية رائعة من جيرالدو من الجبهة اليسرى، حولها مروان في شباك محمد عبد المنصف، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.