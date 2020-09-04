شاهد | عمرو السوليه مع بناته في استاد القاهرة لمساندة الأهلي أمام وادي دجلة

التقطت عدسة "دوت الخليج"، فيديو لعمرو السولية نجم فريق الأهلي بصحبة بناته داخل المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة لمساندة الفريق في مباراته أمام وادي دجلة في المباراة المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

وكانت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ووادي دجلة انتهت بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 42 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى الممتاز، من رأسية جيدة عبر عرضية من جيرالدو.

وسيطر التعادل السلبي على أحداث النصف الساعة الأولى في المواجهة التي تجمع بين الأهلي ووادي دجلة في الجولة 24 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وبدأت المباراة بهجوم ضاغط من لاعبي الأهلي حيث شهدت الدقيقة الثانية الفرصة الأولى من عرضية رائعة من أحمد الشيخ لمروان محسن داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته أتت في منتصف المرمى وتصدى لها عبد المنصف.

وسيطر لاعبو الأهلي على أحداث المباراة وأضاع لاعبيه فرصة الهدف الأول فى الدقيقة 6 بعد عرضية من أحمد الشيخ اضاعها جيرالدو بطريقة غريبة أمام مرمي دجلة الخالي من حارس مرماه.

وأهدر لاعبو وادي دجلة فرصة احراز الهدف الاول فى الدقيقة 9 بعد انفراد محمد رضا بمرمي محمد الشناوي الذي تصدي لها ببراعة عالية.