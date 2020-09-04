من الأرجنتين إلى برشلونة.. ميسي "هتنزل المرة دي"

قدّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الحلقة الأخيرة والحاسمة في مسلسل رحيله عن برشلونة، بظهوره في حوار خاص متحدثًا عن كواليس القرار وأسباب التراجع عنه.

وأعلن ميسي استمراره في صفوف برشلونة، وكشف عن كواليس حديثه مع جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، موجهًا له سلسلة من الانتقادات اللاذعة.

لكن بالعودة لعام 2016 نجد أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها ميسي قرارًا ويتراجع عنه في نهاية الأمر.

بعد الخسارة الثالثة على التوالي في نهائي كوبا امريكا ضد تشيلي بعام 2016، في 26 يونيو، أعلن البرغوث أنه لن يلعب مجددًا بقميص الأرجنتين.

وصرح ميسي حينها: "بالنسبة لي، انتهى الأمر مع المنتخب الوطني، لقد حاولت بالفعل كثيرًا، يؤلمني ألا أكون بطلًا مع الأرجنتين وسأغادر دون أن أنجح".

وأضاف: "إنه أمر لا يصدق، اليوم نلعب ركلات الترجيح مرارًا وتكرارًا، هناك أربع نهائيات خسرتها، ثلاثة على التوالي".

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بعد 47 يومًا فقط، أصدر ميسي بيانًا ذكر فيه أنه لا يريد خلق مشكلة أخرى لكرة القدم الأرجنتينية وأنه سيرتدي قميص المنتخب الأرجنتيني مرة أخرى، وقال: "فكرت بجدية في المغادرة، لكني أحب بلدي وهذا القميص كثيرًا".

أعلن ميسي أنه سيعود للعب تصفيات مونديال روسيا 2018، وكان وضع المنتخب الأرجنتيني صعبًا في التصفيات حينها، وقاد بالفعل منتخب بلده للتأهل للمونديال مسجلًا 3 أهداف أمام الإكوادور.

اليوم يتكرر الأمر مع ميسي لكن في صفوف ناديه برشلونة، الأرجنتيني أشار في حديثه المطول إلى أنه اتخذ قرارًا حاسمًا بالرحيل وأخبر النادي مرارًا وتكرارًا، وتفاقم الوضع بعد الهزيمة من بايرن ميونخ (8-2) في دوري أبطال أوروبا.

ميسي أوضح أن برشلونة ليس لديه مشروع واضح، وأشار إلى أن إدارة البارسا تقوم بتغطية الثقوب فقط دون إيجاد حل فعلي، بالإضافة لعدم جود روح المنافسة في دوري الأبطال بعد هزائم متتالية أمام روما وليفربول وبايرن ميونخ.

وفي نهاية الأمر صرح ميسي بأنه لا يريد أن يقف في المحكمة أمام نادي حياته، وأن برشلونة في قلبه، ولا يرغب في الخروج بشكل غير لائق لذلك سيستمر في صفوف البارسا.