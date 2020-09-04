يواصل الرد على منتقديه.. مروان محسن يتألق ويحرز الهدف الأول للأهلي أمام دجلة

تقدم الأهلي على وادي دجلة بهدف نظيف فى المباراة التي تجمع بين الفريقين في الجولة 24 من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. وأحرز مروان محسن الهدف الأول للأهلي فى الدقيقة 42 برأسية رائعة بعد عرضية من جيرالدو . ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 11 بـ 36 نقطة.

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