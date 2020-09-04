ثروت سويلم يعلن مفاجأة بشأن ضياع كؤوس اتحاد الكرة

كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذي السابق للجبلاية، عن مفاجأة مدوية، بشأن ضياع كؤوس اتحاد الكرة.

وأعلن اتحاد الكرة، اليوم، الجمعة، فتح تحقيق، بعد التأكد من وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.

وقال ثروت سويلم في تصريحات لـ " دوت الخليج": تعرض الاتحاد للحريق والسرقة في 9 مارس 2013، وتمت سرقة الكؤوس وأجهزة كثيرة".

وأضاف: "تم استرداد جميع الكؤوس ووضعها في مدخل الاتحاد، عدا كأس الأمم الأفريقية 2010، وذلك مثبت في محضر حريق الجبلاية".

وتابع: "مسؤولو المخازن بالاتحاد وعلي رأسهم عم علي كامل مدير المخازن " وهو أحد أنظف وأطهر العاملين بالمنظومة، يعلمون ذلك، بالإضافة إلى جميع الموجودين حاليا بالاتحاد".

واختتم: "ما يحدث هو مجرد إشغال للشارع الرياضي".