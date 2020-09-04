شاهد.. الظهور الأول لـ كهربا بعد أزمته في الأهلي

ورصدت عدسة "صدي البلد" تواجد كهربا فى المدرجات بعد

أثرها بمبلغ مليون جنيه واعتذر اللاعب عما بدر منه .

و يتقدم لأهلي على دجلة بهدف نظيف أحرزه مروان محسن مهاجم الفريق فى الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول . Advertisements ويخوض الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي: محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن. ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 11 بـ 36 نقطة.

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