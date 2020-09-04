الـ VAR والحكم يتعاطفان مع الأهلي ويلغيان هدف التعادل لوادي دجلة

ألغى الفار هدف تعادل وادي دجلة مع الأهلي فى المباراة التي تجمع بينهما في الجولة 24 من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وأحرز خالد رضا هدف دجلة فى الدقيقة 63 قبل ان يعود جهاد جريشة الي الفار ويلغي الهدف بداعي التسلل . و يتقدم لأهلي على دجلة بهدف نظيف أحرزه مروان محسن مهاجم الفريق فى الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول . Advertisements ويخوض الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي: محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن. ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 11 بـ 36 نقطة.

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