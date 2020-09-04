نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة يفوز على جمهورية شبين وديا في المقال التالي
شهد الشوط الأول، تفوق القناة، بهدف للاعب حسام عبد الواحد، وفي الشوط الثاني، تعادل للجمهورية، مصطفى زيكو، قبل أن يضيف محمد طارق هدف الفوز لأصحاب الديار.
ويحصل لاعبي شبين على راحه، 24 ساعة، قبل العودة للمران في الرابعة من عصر الأحد، استعداداً لمباراة أبو قير الودية، التي ستقام الثلاثاء المقبل، ببرج العرب.
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