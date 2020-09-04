الرياضة

القناة يفوز على جمهورية شبين وديا

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أحمد جودة - القاهرة - تغلب فريق القناة، على فريق جمهورية شبين، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت، الجمعة، بملعب القناة، في إطار استعدادات الفريقان لعودة دوري القسم الثاني.

شهد الشوط الأول، تفوق القناة، بهدف للاعب حسام عبد الواحد، وفي الشوط الثاني، تعادل للجمهورية، مصطفى زيكو، قبل أن يضيف محمد طارق هدف الفوز لأصحاب الديار.

ويحصل لاعبي شبين على راحه، 24 ساعة، قبل العودة للمران في الرابعة من عصر الأحد، استعداداً لمباراة أبو قير الودية، التي ستقام الثلاثاء المقبل، ببرج العرب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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