نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد واحكم بنفسك.. هل حرم الحكم وادي دجلة من هدف صحصح أمام الأهلي ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements شهدت مباراة الأهلي ووادي دجلة المقانة حاليًا بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري لكرة القدم، حالة تحكيمية مثيرة للجدل، حيث قام جهاد جريشة حكم المباراة بإلغاء هدفًا للفريق الدوجلاي بعد الرجوع لـ Var.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شاهد واحكم بنفسك.. هل حرم الحكم وادي دجلة من هدف صحصح أمام الأهلي ؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.