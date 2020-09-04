نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرتضي منصور: لن أتراجع عن حق الزمالك مهما حدث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن استمرار النادي في الدفاع عن حقوقه في عدة قضايا تخص القلعة البيضاء.
وأوضح مرتضى منصور بأنه سيتم تقديم شكوى للاتحاد الدولي لإثبات صحة موقف النادي بشأن مباراة الأهلي في الدور الأول، وعدم خصم الثلاث نقاط كما قرر اتحاد الكرة المصري.
وأشار رئيس الزمالك إلى التقدم بشكوى جديدة في قضية الهارب كهربا وضم واقعة اعتدائه على مدير الكرة بالأهلي ضمن ملف الشكوى لإثبات أن اللاعب غير ملتزم.
وعن ملف نادي القرن؛ شدد مرتضى منصور أنه يتم إعادة صياغة الملف مرة أخرى من أجل اعداده بشكل قوي لتقديمه للفيفا، مشددا: "لن أتراجع عن حق الزمالك مهما حدث".
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