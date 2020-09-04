نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة - الإتحاد 1 × 1 النصر | الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق موقعة فريقي اتحاد جدة والنصر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم من منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي.

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