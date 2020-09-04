الخطيب يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى كهربا

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أحمد جودة - القاهرة - وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رسالة تحذيرية إلى محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب الشجار الذي وقع بينه وبين ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول، أثناء مشاركتهم في مران الفريق، أول أمس الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
ووقعت مشاجرة لفظية بين الثنائي الشناوي وكهربا، بسبب مزاح كهربا مع أحد زملائه بألفاظ غير لائقة، ما أدى إلى تدخل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، والذي وقع غرامة مالية على كهربا قدرها مليون جنيه، بعدما علم بتفاصيل المشادة.
وأنذر محمود الخطيب رئيس النادي محمود كهربا من كرار هذه الأفعال، مشددا على أنه مصير اللاعب سيكون الرحيل نهائيًا عن النادي الأهلي، في حال تكرار تلك التجاوزات أو التسبب في المشاكل داخل الفريق.
وسيعقد الخطيب اجتماعا باللاعبين، لإغلاق ملف الأزمة، مؤكدا الفترة القادمة ستشهد عقوبات صارمة على اللاعبين في حال التجاوز وعدم احترام قوانين ومبادي النادي الأهلي.
وتقدم كهربا باعتذار إلى إدارة النادي الأهلي وإلى زملائه، مشددا على احترامه الكامل لقواعد وضوابط القلعة الحمراء، ولكل منظومة العمل في الفريق الأول.
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