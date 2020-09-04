الأهلي ينهي مهمة وادي دجلة بثنائية ويسير بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - انتزع الأهلي فوزًا ثمينا من ضيفه وادي دجلة بهدفين نظيفين، وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويدين الأهلي بهذا الفوز للثنائي مروان محسن وحمدي فتحي حيث سجل مروان الهدف الأول، فيما سجل حمدي الهدف الثاني.
الشوط الأول
بدأ الأهلي المباراة مهاجمًا حيث مرر أحمد الشيخ كرة رائعة لزميله مروان محسن داخل منطقة جزاء فريق وادي دجلة ليسددها مهاجم الفريق الأحمر بين أحضان محمد عبد المنصف حارس الفريق الدجلاوي في أول المحاولات الهجومية لأصحاب القميص الأحمر.
وانطلق محمد هاني من الجهة اليمنى في الدقيقة ٦ وراوغ إسحاقو يعقوبو ومرر كرة عرضية لكن رأسية بادجي السهلة إلى يد محمد عبد المنصف.
وراوغ أحمد الشيخ يعقوبو الظهير الأيسر لدجلة وخالد رضا ومرر كرة رائعة قريبة من خط مرمى الضيوف لكن تأخر جيرالدو حرم الأهلي من تسجيل الهدف الأول وذلك مع حلول الدقيقة ٨.
ورد لاعبو وادي دجلة على فرصة جيرالدو الخطيرة جدًا بعرضية رائعة من محمد عبد العاطي لزميله محمد رضا الذي لعب الكرة برأسه لكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لها ببراعة وحرم الفريق الدجلاوي من فرصة إحراز الهدف.
وتسلم مروان حمدي مهاجم وادي دجلة كرة متقنة من زميله محمد عبد العاطي وضعته منفردًا بمحمد الشناوي لكن رامي ربيعة مدافع الأهلي تدخل في الوقت المناسب وأوقف خطورة الكرة.
ورد الأهلي بهجمة من الناحية اليمنى حيث مرر محمد هاني كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها بادجي برأسه في يد محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة.
وفي الدقيقة ٣٢ مرر محمد أفشة كرة ناحية اليمين إلى زميله محمد هاني الذي مرر كرة عرضية داخل منطقة جزاء وادي دجلة ليسددها مروان محسن برأسه وتصل إلى يد الحارس محمد عبد المنصف.
حصل جيرالدو لاعب الأهلي على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء دجلة من الناحية اليسرى ليمررها إلى جيرالدو الذي سدد الكرة وترتطم بدفاع الضيوف وتتحول الكرة إلى ركلة ركنية، ثم تسديدة أخرى من حمدي فتحي مرت بسلام على مرمى الفريق الدجلاوي.
واحتسب جهاد جريشة حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد لمس الكرة ليد مروان حمدي مهاجم وادي دجلة داخل منطقة جزاء فريقه في الدقيقة ٤٠، لينفذها محمد مجدي أفشة ويتصدى لها محمد عبد المنصف ويحرم الأهلي من الهدف الأول.
وفي الدقيقة ٤٢ مرر جيرالدو كرة عرضية رائعة ليرتقي مروان محسن فوق يعقوبو ظهير أيسر وادي دجلة ويسجل الهدف الأول للأهلي.
ومرت الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط وينتهي بتقدم الأهلي بهدف دون رد.
الشوط الثاني
ومع بداية أحداث الشوط الثاني حاول فريق وادي دجلة العودة إلى المباراة وإحراز هدف التعادل لكن دفاع الأهلي ومحمد الشناوي حرموا الضيوف من تحقيق ذلك.
وفي الدقيقة ٦١ حصل رفيق كابو على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الأهلي نتيجة عرقلة ياسر إبراهيم له لينفذها محمد عبد العاطي داخل منطقة الجزاء ويقابلها خالد رضا مدافع الفريق الدجلاوي برأسيه في عارضة محمد الشناوي، ثم تصل لمروان حمدي ويضع الكرة داخل الشباك مسجلًا هدف التعادل للضيوف لكن جهاد جريشة لجأ إلى تقنية الفيديو المساعد "VAR" ويلغي الهدف.
وفي الدقيقة ٦٨ دفع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بأول تغييراته بإشراك أليو ديانج بدلا من أحمد الشيخ في محاولة منه لتأمين النتيجة وزيادة الفاعلية في وسط الملعب.
ومن جملة رائعة مرر بادجي الكرة بينية إلى جيرالدو الذي سدد الكرة قوية في الدقيقة ٧١ لكن محمد عبد المنصف تصدى لها ببراعة وتصل الكرة إلى بادجي مرة أخرى ليسددها بجوار القائم الأيسر لفريق وادي دجلة.
ودفع فايلر بالثنائي وليد سليمان وجونيور أجاي بدلا من مروان محسن وجونيور أجاي، في الدقيقة ٧٤ لتنشيط الناحية الهجومية للفريق الأحمر، ثم تغيير رابع بنزول أحمد فتحي بدلا من جيرالدو.
واحتسب جهاد جريشة حكم المباراة ٧ دقائق كوقت بدل من الضائع، نجح حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي في تسجيل الهدف الثاني لفريقه من تسديدة قوية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.
وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة ٦٥ مواصلا صدارته لترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند ٢٦ نقطة احتل بهم المركز الثالث عشر.
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