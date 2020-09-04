الرياضة

البرتغال تفقد رونالدو في أمام كرواتيا والسويد بدوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي قد يغيب عن مبارgتي منتخب بلاده في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأفاد الإعلامي جانلوكا دي مارزيو بأن المنتخب البرتغالي يستعد لمواجهة كرواتيا يوم السبت المقبل والموافق 5 سبتمبر ومواجهة السويد يوم الثلاثاء المقبل والموافق 8 سبتمبر وذلك في الجولة الأولى والثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأكد الإعلامي جانلوكا دي مارزيو أنه هناك شكوك حول مشاركة رونالدو مع منتخب البرتغال بسبب الإصابة التي يعاني منها في قدمه.

وأشار الإعلامي جانلوكا دي مارزيو إلى أن المنتخب البرتغالي توج في النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية علمًا بأن منافسات الدوري الإيطالي سوف تنطلق في العشرين من سبتمبر الحالي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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