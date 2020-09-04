ياسين بونو ينتقل لـ إشبيلية بصفة نهائية

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع حارس المرمى المغربي ياسين بونو، بصفة نهائية لمدة 4 مواسم قادمًا من خيرونا.

وقاد بونو فريقه إشبيلية للفوز الشهر الماضي ببطولة الدوري الأوروبي بعد أداء بطولي منه، حيث لعب لهم معارًا من نادي خيرونا.

ونشر نادي إشبيلية خبر التعاقد مع بونو بصفة نهائية لمدة 4 سنوات، ليحرس عرين الفريق الأندلسي بصورة دائمة بعد تألقه مع الفريق الموسم المنقضي.

وسبق لبونو اللعب لفريقي الوداد البيضاوي المغربي، وأتليتكو مدريد الإسباني.