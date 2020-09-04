الرياضة

بسبب المهازل التحكيمية .. مصدر: مجلس إدارة الزمالك يبحث عدم استكمال الدوري

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حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على توجيه الدعوة لمجلس إدارة النادي.

يأتي هذا لعقد اجتماع طارئ خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث إمكانية عدم استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز .

ويأتي هذا كما صرح المصدر المطلع بالنادي بسبب ما وصف بالمهازل التحكيمية التي يشهدها الدوري في الموسم الحالي.

وأعرب مرتضى منصور عن غضبه من المهازل التحكيمية التي حدثت في مباراة الفريق أمام بيراميدز وعدم احتساب ركلة جزاء واضحة لمصلحة محمد أوناجم لاعب الفريق الأبيض.

وأضاف مرتضي منصور أن الأخطاء ظهرت أيضا في مباراة الأهلي أمام وادي دجلة والتي شهدت إلغاء هدف محقق لوادي دجلة في الشوط الثاني من المباراة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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