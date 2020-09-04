بسبب المهازل التحكيمية .. مصدر: مجلس إدارة الزمالك يبحث عدم استكمال الدوري

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على توجيه الدعوة لمجلس إدارة النادي.
يأتي هذا لعقد اجتماع طارئ خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث إمكانية عدم استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز .
ويأتي هذا كما صرح المصدر المطلع بالنادي بسبب ما وصف بالمهازل التحكيمية التي يشهدها الدوري في الموسم الحالي.
وأعرب مرتضى منصور عن غضبه من المهازل التحكيمية التي حدثت في مباراة الفريق أمام بيراميدز وعدم احتساب ركلة جزاء واضحة لمصلحة محمد أوناجم لاعب الفريق الأبيض.
وأضاف مرتضي منصور أن الأخطاء ظهرت أيضا في مباراة الأهلي أمام وادي دجلة والتي شهدت إلغاء هدف محقق لوادي دجلة في الشوط الثاني من المباراة.
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