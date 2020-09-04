أجرى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، اتصالًا هاتفيا، بأحمد العجوز، نجم الإسماعيلي السابق؛ للتفاوض معه للتواجد داخل الجهاز الفني للإسماعيلي، سواء كمدير للكرة للفريق الأول لكرة القدم، أو بالجهاز الفني.
ويأتي تواصل النادي مع "العجوز"؛ بعد تراجع أداء الفريق خلال الفترة الماضية، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد ٢٧ نقطة بترتيب جدول الدوري.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خاص.. الإسماعيلي يطلب الاستعانة بالعجوز لإنقاذ الفريق الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.