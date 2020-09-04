خاص.. الإسماعيلي يطلب الاستعانة بالعجوز لإنقاذ الفريق الأول

أجرى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، اتصالًا هاتفيا، بأحمد العجوز، نجم الإسماعيلي السابق؛ للتفاوض معه للتواجد داخل الجهاز الفني للإسماعيلي، سواء كمدير للكرة للفريق الأول لكرة القدم، أو بالجهاز الفني.

ويأتي تواصل النادي مع "العجوز"؛ بعد تراجع أداء الفريق خلال الفترة الماضية، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد ٢٧ نقطة بترتيب جدول الدوري.