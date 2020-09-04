الرياضة

ارتياح في الأهلي بعد عبور عقبة وادي دجلة

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سادت حالة من الإرتياح الشديد داخل جدران الأهلي بعد عبور عقبة وادي دجلة مساء اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وكانت حالة من القلق الشديد قد سيطرت علي القلعة الحمراء بسبب الأزمات التي حدثت في مران الفريق الرئيسي قبل مواجهة وادي دجلة .

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي انتصاراته، ونجح في الفوز على وادي دجلة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة، في الجولة 24 من منافسات الدوري الممتاز.

سجل هدفي المباراة مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي من تسديدة قوية في الدقيقة 94، فيما أهدر محمد مجدي أفشة ركلة جزاء في الشوط الأول.

قدم الأهلي أداءً متميزًا في مواجهة اليوم، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص المؤكدة، نتيجة سوء التوفيق، ليرتفع رصيده إلى النقطة 65 ويحكم قبضته على القمة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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