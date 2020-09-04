ماجد سامي عن إلغاء هدف دجلة: مبروك دخول تقنية الـ«عار» للكرة المصرية

وكان خالد رضا، أحرز هدف التعادل لدجلة فى الدقيقة 63، قبل ان يعود جهاد جريشة، الي الـ VAR، ويلغي الهدف، بداعي التسلل .

وكتب ماجد سامي، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "مبروك دخول تقنية العار للكرة المصرية"؛ وذلك تعليقا علي إلغاء الـ VAR لهدف فريقه دون وجود سبب واضح .

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 11 بـ 36 نقطة.