بـ لائحة جديدة للمكافآت .. رئيس نادي أسوان يؤازر لاعبيه قبل مواجهة سموحة

حضر اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى ،والسيد مصطفى أمين عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة المران الأخير لفريق الكرة الأول قبل ملاقاة سموحة بالجولة 25 للدورى الممتاز بملعب إتحاد الشرطة غدا السبت 5 سبتمبر.

وعقد اللواء أحمد سليمان جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين للتأكيد على أهمية مباريات المرحلة المقبلة ودورها فى حسم بقاء الفريق بالممتاز ،مؤكدا على موافقة مجلس الإدارة ولجنة الكرة على وضع لائحة خاصة بمكافآت الفوز بداية من مباراة سموحة .

وطالب رئيس النادي اللاعبين بضرورة تحمل المسئولية وبذل الجهد الذى يؤهل الفريق للبقاء فى الممتاز ،وأن ومجلس الإدارة سيواصل السعى نحو تدبير الموارد والمستحقات المالية للاعبين .

وأشار السيد مصطفى أمين المشرف على الكرة بأن مجلس الإدارة ولجنة الكرة يقدران الجهد المبذول فى ظل ضغط المباريات وتواليها وأكد للاعبين بأن إدارة نادى أسوان مشهود لها تاريخيا بالإلتزام المادى تجاه لاعبيها طالما حقق الفريق هدفه بالبقاء بالممتاز لإسعاد الجماهير .

وأوضح "أمين "بأن النادى لن يقف فى طريق أومستقبل أى لاعب يتلقى عرض مناسب للاعب والنادى وشهدت الجلسة تفويض المدير الفنى كابتن أحمد كشرى لتوقيع العقوبات الفنية أو المالية على أى عنصر بالفريق يتقاعس فى التدريبات أو المباريات .