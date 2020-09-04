أهلي جدة يخسر من أبها بثنائية في الدوري السعودي

خسر فريق الكرة بالنادي الأهلي، أمام مضيفه، أبها، بنتيجة (1-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، بالمحالة، ضمن منافسات الجولة 29 وقبل الأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم سعد بقير لصالح أبها في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يرد عبد الله حسون بهدف التعادل للأهلي في الدقيقة 81، قبل أن يوقع بقير على الهدف الثاني في الدقيقة 90+3 من عمر المباراة.

وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة، حقق الرائد فوزًا على نظيره الفيصلي بنتيجة (2-1)، وتقدم محمد فوزير من ركلة جزاء للرائد في الدقيقة 15، ثم تعادل الفيصلي من ركلة جزاء ثانية عن طريق لوان غيرمي في الدقيقة 22، قبل أن يوقع أرناود دجوم على الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 90+1.

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وواصل الرائد المباراة بعشرة لاعبين بدءًا من الشوط الثاني، بعد تلقي جلال الداودي بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 45+5.

وتجمد رصيد الأهلي عند 47 نقطة، محتلًا المركز الثالث في ترتيب دوري المحترفين، بفارق نقطة عن الوحدة "الرابع"، بينما يأتي الرائد في المركز الخامس بـ46 نقطة، ثم الفيصلي "السادس" بـ45 نقطة، في حين يأتي أبها في المركز التاسع.